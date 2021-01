100 nouveaux cas de COVID-19 et 7 décès aujourd’hui

Selon le nouveau bulletin de santé du ministère de la santé et de la solidarité, 100 nouveaux cas de Coronavirus dont 73 à la grande Comores, 25 à Anjouan et 2 à Moheli sont enregistrés aujourd’hui. Le nombre total des cas s’élève désormais à 2260 cas recensés depuis le début de l’épidémie jusqu’aujourd’hui. 7 nouvelles personnes ont perdu également la vie aujourd’hui. 6 à Ngazidja et 1 à Ndzuani. Au total, 70 personnes sont décédées. 875 cas positifs, dont 537 à Ngazidja, 309 à Anjouan et 29 à mwali restent actifs dans l’ensemble du territoire nationale indépendant. 17 nouvelles personnes sont déclarées guéries de la COVID-19, toutes à Ndzuani.



Les autorités sanitaires appellent la population à redoubler la vigilance et à respecter les mesures barrières notamment la distanciation sociale, le lavage régulier des mains et le port du masque