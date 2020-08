21 personnes et trois armes retrouvées

Devant la presse, le ministre de la Justice, Mohamed Housseini Djamalilaili a présenté un bref bilan des audiences spéciales sur les violeurs. Il a rassuré qu’aucun violeur ne quittera la prison avant la fin de sa peine. Pour l’évasion de Koki, il a annoncé que 21 prisonniers sur 76 ont été capturés et que trois des quatre armes volées sont déjà entre les mains des autorités.

Le ministre de la Justice, Mohamed Housseini Djamalilail a organisé un point de presse hier dans son bureau pour présenter un bref bilan des audiences et les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre les viols et les agressions sexuelles.

Dans son exposé, le Garde des sceaux a annoncé que son ministère a mis en application les vœux du président Azali Assoumani de combattre et de lutter contre les viols et agressions sexuelles. «Dans son discours du 6 juillet, le président de la République a pris l’engagement de lutter contre les violeurs. Il a annoncé prendre des mesures pour éradiquer ce fléau de la violence dans notre pays. Ainsi, nous avons pris acte et nous avons commencé à mettre en application en commençant par l’organisation des audiences spéciales sur les viols», a déclaré Mohamed Housseine Djamalilaili avant d’ajouter «comme vous le savez, les audiences se sont bien passées et je suis très satisfaits.»

Mohamed Housseini a, par la suite, annoncé que le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour que les violeurs soient punis par les lois. «Il n’y aura aucune pitié dans cette affaire. Un projet de loi sur le Code pénal sera présenté à la prochaine session à l’Assemblée. Et des sanctions sévères seront réservées aux violeurs et agresseurs», promet-il. Le conférencier a, par ailleurs, informé l’organisation des «audiences criminelles sur les trois îles dans les prochains jours.»

Revenant sur l’évasion spectaculaire à Koki, le garde de sceaux a juré que «toutes les mesures de sécurité sont prises pour éviter toute sorte d’évasion dans nos prisons», affirme-t-il.

Pour finir, Mohamed Housseini Djamalilaili a établi un premier bilan. «En tout, il y avait 76 prisonniers qui se sont évadés de la prison de Ndzuani. Ils ont pris des armes. Pour l’instant, 21 personnes sont entre les mains de la gendarmerie. Nous sommes à la recherche des autres. Sur les armes, je vous confirme que sur 4 armes volées, les trois ont déjà été retrouvées. Et nous sommes à la recherche de la quatrième arme». Il a annoncé un projet d’extension des prisons dans les mois prochains. «Les travaux de construction et d’extension des prisons de Ndzuani et de Ngazidja vont commencer d’ici trois à quatre mois»

Chamsoudine Saïd Mhadji / Alwatwan