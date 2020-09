467 cas de Coronavirus aux Comores, 10 nouveaux à Ngazidja

Les Comores comptent désormais 467 cas de Coronavirus, selon une publication faite sur la page Facebook de la coordination Comores contre le COVID-19 gérée par le ministère de la santé et la coordination des actions politiques et de la communication de la COVID-19 aux Comores. Dix nouveaux cas sont enregistrés à la grande Comores du 13 au 15 septembre. 14 cas dont 13 à Ngazidja et 1 à Anjouan cas restent toujours actifs dans l’ensemble du territoire.

19 personnes dont 18 à Ngazidja et un à Moheli sont nouvellement déclarées guéries. Aucun nouveau décès lié au Coronavirus n’est enregistré dans l’ensemble des 3 îles indépendantes des Comores