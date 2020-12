58 nouveaux cas positifs dont 42 à Moheli en moins de 24h, 823 cas au total

C’est officiel. Le Coronavirus signe un retour, une deuxième vague qui semble très difficile et plus contagieuse que la première. En moins de 10 jours, plus de 200 cas positifs ont été enregistrés dans l’ensemble du territoire nationale indépendant. Les Comores comptent 823 cas au total. Rien qu’aujourd’hui, 58 nouveaux cas positifs dont 45 à Moheli, 3 à Anjouan et 10 à la grande Comores sont enregistrés. 108 cas positifs dont 86 à Moheli, 9 à Anjouan et 13 à Ngazidja restent actifs.

5 personnes sont déclarées guerries, toutes à Ngazidja. Une nouvelle personne est décédée de la Covid19, 10 personnes au total.