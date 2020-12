La réaction de Me Fatoumia après les propos du ministre au sujet de l’élection du bâtonnier

Les propos du ministre de la justice suite à l’élection du bâtonnier du barreau continuent de faire réagir les avocats. Nous sommes allés à la rencontre de Maître Fatoumia.

Comores infos: Votre réaction après les propos du ministre au sujet de l’élection du bâtonnier ?

Me Fatoumia Mohamed: Les propos de monsieur le Ministre sont exacts, aucun recours n’a été exercé. Personnellement , j’ai exprimé mon soutien en faveur de la liste présidée par Me TADJIDINE, donc je suis en mesure de vous livrer la raison de notre abstention à tout recours. Et bien tout simplement , parce que nous avons eu à constater, et je parle bien d’un constat factuel, et non d’ une opinion, qu’à l’issue de l’AG tenue le 22 novembre dernier, seule la liste que je viens de citer a donné lieu à un vote. Concrètement, le bâtonnier sortant Me MZIMBA qui dès le début de cette réunion s’est arrogé le droit de diriger « la police d’audience » selon ses propres termes , alors que nous étions en AG…..s’est rendu à l’évidence, que la grande majorité soutenait la candidature de Me TADJIDINE. A l’issue d’un débat houleux, Me MZMBA a cru judicieux de se lever et déclarer que « le candidat Abdoulwahab est élu par acclamation ». Ce dernier, malgré ses talents incontestés de juriste , s’est levé à son tour pour déclarer que » Comme a dit Me MZIMBA, je suis élu bâtonnier ». Manifestement Me MZIMBA ignore que le vote par acclamation, bien que désuet, obéit à des modalités et auxquelles il ne s’est pas conformé. Que par ailleurs, ce mode de scrutin n’est pas prévu par les textes régissant l’élection du bâtonnier .Vu le déroulement des faits, il eut été plus exact de , déclarer que « Me Abdoiulwahab est bâtonnier par ma volonté ». Ils ont ensuite quitté la salle, sans prononcer la clôture de l’AG. Suite à quoi, nous avons procédé de manière tout à fait régulière au scrutin, à l’issue duquel Me TADJI a été élu. Forts de ces faits, nous considérons la prétendue élection de Me Abdoulwahab comme un non événement. Donc, il est inconcevable, inimaginable d’exercer un recours contre un vote qui n’a pas eu lieu.

CI: Une cérémonie d’investiture serait semble t il prévue devant la Cour d’Appel en faveur de Me ABDOULWAHAB?, qu’en pensez vous?

Cela en fera une de plus puisque avant-hier , ils ont médiatisé une cérémonie de passation. Je me demande sur quoi a porté cette passation d’ailleurs, quand on affiche un bilan nul après une gouvernance de 4 ans, durant laquelle Me MZIMBA et son équipe se sont révélés incapables de doter le barreau d’un RI. Me Abdoulwahab peut organiser des cérémonies à profusion, mais ces cérémonies ne sauraient en aucun cas pallier ni au déficit de légalité, ni au déficit de légitimité qu’il présente.