À Hamahamet, un individu défèque dans les mosquées et se sert du Coran comme papier toilette

Les faits se sont déroulés dans la région de Hamahamet, plus précisément dans le village de Dimadjouw. Un individu s’arrangeait à chaque fois que l’envie le prenait de se trouver une mosquée dans les parages pour déféquer à l’intérieur, parfois dans les zones réservées à la prière. S’il fini ses besoins, le mec se nettoie l’anus avec des feuilles d’un exemplaire du Coran en guise de papier toilette, et prend le reste pour couvrir sa couronne de merde. Les faits, particulièrement gravissimes par la profanation qu’ils représentent contre la Maison et le Livre de Dieu dans l’Islam, ont attiré la curiosité des villageois qui ont remonté de fil en aiguille jusqu’à l’auteur. Il était déjà à son quatrième coup quand les villageois l’ont démasqué. L’on ignore pour l’instant ce qui lui est advenu. Les feuilles et les exemplaires souillés sont nettoyés et séchés au soleil pour leur débarrasser de leur impureté. Les habitants, médusés, envisagent de les incinérer.

