A Ngazidja, la situation se stabilise

10 février à 15H, l’hôpital de Samba ne comptait que 23 patients contre une centaine la semaine dernière. Un net recul quand on sait que c’est à Samba que sont admis les patients présentant des symptômes.

La situation épidémique se stabilise. C’est ce que nous avons appris auprès de sources médicales basées à Samba, principal site de prise en charge à Ngazidja. En effet, ce 10 février à 15h, le centre de prise en charge ne comptait que 23 patients dont 6 en soins intensifs, contre 70 à 80 la semaine précédente. Ce constat prouve si besoin est que les mesures restrictives décidées par le gouvernement il y a seulement deux semaines, portent les fruits escomptés.

Rappelons qu’en fin de la semaine dernière la ministre de la santé, Loub Yacouti Athoumani avait insisté en conseil interministériel sur les préventions de la lutte contre cette pandémie. Selon elle, des améliorations ont déjà été observées dans les hôpitaux de Bambao Mtsanga à Anjouan, et Samba à Ngazidja. « Nous avons moins de malades dans les centres. Tout compte fait, cette deuxième vague est plus ravageuse que la première. C’est pour cela que nous devons continuer les préventions », souligne-t-elle. Selon le dernier bulletin du ministère de la santé, le pays comptabilise 118 décès de Covid-19 depuis le début de la pandémie.

« Il faut qu’on comprenne qu’à l’hôpital de Samba on se fait soigner et on en guérit. Donc je recommande aux personnes présentant des symptômes de la Covid-19 de s’y faire admettre. C’est ainsi qu’ensemble nous lutterons efficacement contre ce virus », devait déclarer à la presse le porte-parole du gouvernement Houmed Msaidie, hier mercredi à l’issue du conseil des ministres à Beit-Salam.

Andjouza Andjouza / LGDC