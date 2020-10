Agression sexuelle sur mineure : Le policier de la brigade des mineurs, placé sous mandat de dépôt

Le magistrat instructeur a ordonné le placement en détention provisoire du policier, qui a immédiatement été conduit à la maison d’arrêt de Moroni.

L’agent de police de la brigade des mineurs supposé avoir agressé sexuellement une mineure, a été déféré au parquet hier matin après l’enquête préliminaire. Suite à ce déferrement et à la demande du parquet de la République, une information judiciaire a été ouverte et l’agent de police aussitôt présenté devant le juge d’instruction qui l’a inculpé pour des faits d’agression sexuelle présumés sur mineure, en fin de journée.

Après cette audition de première comparution, le magistrat instructeur a ordonné le placement en détention provisoire du policier, qui a immédiatement été conduit à la maison d’arrêt de Moroni. Interrogé sur cette mesure imposée à cet agent de la brigade des mineurs, le pressenti avocat chargé d’assurer la défense de l’inculpé, s’est réservé de tout commentaire.

La victime serait une mineure placée sous l’autorité de cet agent de police afin qu’il veille sur son éducation. Selon une source proche de la famille, “la victime et le supposé auteur sont issus du même village, ils sont presque de la même famille, car ils ont un grand-père commun. C’est ce lien familial qui a poussé la maman à lui confier son enfant”. A en croire cette même source, “le père abusait de son autorité sur elle et sa femme a eu des doutes sur ce qui se passait et a fini par remettre l’enfant a ses propres parents et c’est de là que tout va se savoir. J’espère que la justice va faire la lumière sur cette affaire car il est insupportable de penser qu’un agent de police puisse commettre de tels actes”.

Mariata Moussa