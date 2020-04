«Annulation du jeûne du Ramadan en Algérie» : La coordination des imams s’exprime

Djelloul Hadjimi, président de la Coordination nationale des imams algériens, s’est exprimé sur la polémique autour de l’annulation du jeûne du Ramadan 2020 en Algérie, en raison de la propagation du Coronavirus. Il est encore prématuré de prendre une décision sur l’annulation du jeûne, a-t-il estimé dans une déclaration accordée ce samedi 11 avril, au journal francophone Le Soir d’Algérie.

Le coordinateur des Imams algériens pense que toute décision prise sur l’annulation et le maintien du jeûne du Ramadan pour cette année, sera liée à la préservation de la santé des citoyennes et citoyens algériens. « L’essentiel est dans le sauvetage des vies humaines et de dépasser cette terrible crise sanitaire, » a-t-il indiqué.

Selon Djelloul Hadjimi, les avis sur une éventuelle annulation ou maintien du jeûne cette année sont mitigés. Certains théologiens soutiennent que le jeûne amoindrit la santé de la personne qui le pratique, tandis que d’autres assurent qu’au contraire, le jeûne consolide, renforce, et renouvelle le système immunitaire.

