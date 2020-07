Atelier de travail sur le Partage des textes révisés de la FFC

Après Moheli en Mars dernier, le Comité de Normalisation pour la FFC reprend ses séances de travail sur le partage des textes reformés à Anjouan ce Samedi 11 et Dimanche 12 Juillet 2020 en présence des acteurs et membres actifs du football d’Anjouan (Ligues, Clubs, Représentants des entraîneurs et Représentants des arbitres, Représentants du Football féminin et Représentants du Football des jeunes).

Cette première journée porte sur la révision du statut de la FFC. La journée 2 sera consacrée au partage du Code électoral et du Code d’Éthique.

Après Anjouan, les mêmes séances de travail auront lieu à la Grande-Comore, conformément à la feuille de route du Comité de Normalisation établie depuis février dernier mais ralentie par les mesures de restrictions liées au Covid-19. Etant bien compris par tous que le football c’est la santé.

Mutsamudu, le 11 Juillet 2020.

FFC