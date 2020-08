Azali a fait les yeux doux aux associations des femmes anjouanaises

Le Président de la République s’est entretenu ce matin à Mrémani avec les représentantes des associations féminines de cette localité.

Après lui avoir exprimé leurs félicitations pour les réalisations obtenues sous sa présidence et leur volonté de continuer à soutenir la politique de l’émergence, les représentantes des associations ont tenu à lui soumettre certaines doléances dont la réalisation contribuera, selon elles, au développement du village et de sa région.

– Elles ont ainsi demandé au Chef de l’Etat de les aider:

– à construire un Foyer des femmes à Mrémani, le Chef-lieu de la région;

– à construire une Mairie, ce qui permettra à l’argent du loyer d’être investi dans le développement de la Commune, et à;

– renover la Préfecture de la région qui est devenue très vétuste.

Elles ont, par ailleurs, encouragé le Chef de l’Etat à poursuivre sa vision de l’émergence pour promouvoir le développement du pays et notamment celui de la région de Nyumakelé qui, bien qu’elle soit la plus grande de l’île, reste cependant, selon elles, la plus pauvre du pays.

Elles ont, enfin, salué la décision du Chef de l’Etat de lancer le Projet Intégré de Développement à Mrémani ce qui permettra de mieux sensibiliser les jeunes sur la valeur des métiers de l’Agriculture et l’importance de cette dernière sur le développement économique du pays.

Le Président de la République a pris la parole pour remercier les associations de leur accueil.

Et faisant suite à leurs requêtes, il les a assurées que tout sera mis en oeuvre pour satisfaire leurs révendications.

Il leur a, par ailleurs, demandé de continuer à soutenir la politique du Gouvernement pour plus de développement.

Il leur a, enfin, exprimé son engagement à tout mettre en oeuvre pour que la route qui mène à Nyoumakelé et qui est dans un très mauvais état soit réhabilitée.

