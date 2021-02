Azali compte vacciner le peuple comorien le plus vite possible

Dans son discours de la 34ème session ordinaire de l’union Africaine, le chef de l’État comorien Azali Assoumani a appelé ses homologues africains d’accélérer la mise en place d’un système qui leur permettra de vacciner leur pays le plus vite possible: » il est d’urgence que nous puissions mettre en place des programmes de vaccination de masse dans nos pays pour protéger nos populations et réussir nos stratégies sectorielles de lutte contre le virus et son impact « , a-t-il déclaré lors de son discours.

Azali Assoumani vient d’être » élu » vice-président de l’union africaine ( UA ). A l’heure où les monde en tien se bat pour l’achat des vaccins anticovid, Azali Assoumani appelle les pays africains à suivre les pas de l’Europe, c’est à dire s’unir pour vaincre cette épidémie