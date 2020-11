Azali est furieux de l’incompétence de Msaidié concernant l’énergie

Le ministre de l’économie et de l’énergie Houmedi Msaidié a atteint le summum de l’incompétence sur la gestion de l’énergie. La société de production et de distribution de l’électricité SONELEC sous tutelle du ministère de l’économie et de l’énergie, dirigé par Houmedi Msaidié et son copain Moussa Djabir, n’arrive plus à éclairer les Comores. Toutes les régions des îles vivent dans le noir.

Une situation qui semble incompréhensible pour le chef de l’État qui a débloqué beaucoup de moyens financiers pour que ce problème soit résolu depuis l’année dernière. Lors des deux derniers conseils des ministres, Azali Assoumani s’est dit étonné de cette situation et a qualifié Msaidié indirectement d’incompétent.