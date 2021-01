Azali place son neveu et son fils à la tête du nouveau comité de gestion du Coronavirus

La deuxième vague qui sévit les îles des Comores a obligé au chef de l’État Azali Assoumani de revoir sa stratégie et nommer des nouvelles têtes pour tenter de stopper la propagation de la COVID-19. Selon un décret publié hier, il est mis en place en union des Comores, un nouveau cadre de gestion et de coordination de la crise de COVID-19, pour renforcer la prévention et la lutte contre contre la propagation du Coronavirus et ses effets dans le pays. Un haut conseil qui sera présidé par Azali Assoumani et son neveu secrétaire général du Idaroussi Hamadi et son fils conseiller privé Elfathou est mis en place.

Ce même Idaroussi présidera le comité de la coordination au détriment du ministre de la santé. Ce comité aura comme mission de faire le suivi des orientations politiques qui seront tracées par le haut conseil interministériel, de mettre en place une stratégie d’intervention, d’assurer la stratégie de la mise en œuvre de la vaccination contre le Coronavirus, d’assurer la coordination des projets nationaux COVID-19, etc