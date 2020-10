Après les propos tenus par le président français sur le caricature du prophète Mohamed, beaucoup de pays musulmans condamnent ces propos et appellent au boycott des produits français. Aux Comores, certaines personnes tentent aussi de suivre ces pays bienque le gouvernement comorien n’a pas souhaité prendre position sur cette affaire. Daoud Halifa, homme d’affaires franco-comorien s’explique « Le boycott des produits français est compréhensif, mais pas raisonnable.

C’est un peu pour certains si on scie la branche où on est accroché.

Ne pas perdre de vue que beaucoup des musulmans vivent grâce à l’économie française, la mettre à terre reviendrait à mettre en difficulté sa propre existence, chômage, pertes d’avantages divers.

Certes , comparaison n’est pas raison eut égard à la cause defendue .

Mais en définitif le Coran lui même n’appelle pas t-il à des dérogations lorsque uniquement l’existence d’un individu est menacé ?

D’où la nécessité de réfléchir à ce boycott tant crié partout.

La communauté Islamique n’est pas suffisamment homogène face à une réplique du camp adverse » Daoud Halifa