La grève déclenchée depuis lundi dernier par les syndicat et les organisations ne laisse personne indifférent. Elle a touché toutes les couches sociales. A son tour, l’ancien ministre et professeur de mathématique Mahamoudou Mchangama hausse le ton. Il appelle au gouvernement de laisser leur arrogance : » c’est un coup d’État économique. L Etat doit faire tout le nécessaire pour répondre aux doléances des commerçants. Ces conseillers doivent cesser de lui mentir. Ils doivent se ressaisir et lui dire la vérité « .