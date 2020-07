Chayhane n’a toujours pas versé les 500 millions octroyés à la rescousse des entreprises, où sont-ils ?

Com Air, aéroport des Comores,.. accusent 4 à 5 mois d’arriérés. Ces entreprises sont tombés dans le KO depuis la fermeture des frontières. Une situation qui leur a obligé de mettre certains agents au chômage. Le peu d’agents qui assurent les permanences de certains services accusent 5 mois d’arriérés. Pourtant le chef de l’État a ordonné un accompagnement de 500 millions à ces entreprises d’État pour les aider à surmonter la crise financière liée au pandémie COVID-19.

Selon un haut cadre d’un de ces deux sociétés, cette enveloppe n’est toujours pas arrivée à destination. Seul le ministre des finances et du budget Said Ali Chayhane sait où sont passés ces millions déjà programmés. Les sociétés d’état coulent et l’argent du contribuable s’envole.