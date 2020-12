A quelques mois du vote de la loi de finance, les députés n’ont toujours pas reçu la proposition de loi de la part du ministre des finances et du budget, Said Ali Chayhane : << j’ai demandé cette proposition de loi à 2 députés, ils disent qu’ils ne l’ont pas reçu. Dans une interview accordée à alwatwan, il parle d’une recette de 15 milliars de fonds propres sans préciser comment l’État encaissera cet argent. Nous, en tant que commerçants et entrepreneurs, aimerions savoir comment il compte encaisser ces 15 milliars. Je vous signale qu’il avait parlé de 80 milliars sur le quinquennat.

Où en sommes-nous ? Pourquoi il n’a pas réussi ? Chayhane ne fait que palabrer. Il doit jeter l’éponge >> a expliqué le patron de CBE avant de revenir sur la situation grave que subit les commerçants à la douane :<< La douane se permet de modifier les factures des commerçants pour pouvoir leur imposer des prix. C’est insupportable >> CBE