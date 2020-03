Communiqué du consulat de France à Mutsamudu sur le coronavirus

Informations COVID-19

Face à l’épidémie de Covid-19 (coronavirus) qui se développe dans le monde, les autorités françaises prennent toutes les mesures nécessaires, en France et pour nos compatriotes résidant à l’étranger.

Aux Comores, les services de l’Ambassade de France à Moroni et de l’Antenne consulaire de France à Anjouan, sont en concertation quotidienne avec les autorités comoriennes et avec les services du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (Centre de Crise et de Soutien), à Paris, afin d’être préparés au mieux dans l’hypothèse où des cas apparaitraient sur le territoire comorien.

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

Adoptez et respectez les « gestes barrières »

1) Se laver très régulièrement les mains à l’eau claire et au savon (durant au moins 30 secondes)

2) Tousser ou éternuer dans son coude

3) Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter

4) SI VOUS ÊTES MALADE (et uniquement si vous êtes malade) Porter un masque chirurgical jetable.

La conduite à tenir est simple et efficace. Se protéger soi-même pour une efficacité collective.