Comores, une diplomatie en scandale

[Tribune] Nos mères ont dit « o’uwade wamdru ndo ngama nae ». Sauf les séduits et les blancs, qui croient en cette diplomatie et ses « exploits », en carapace de prouesse. Une partie du régime aussi lui concède une côte de confiance qui flotte chez les affriolés. Mais faisant une procession de mémoire des actions scandaleuses de ce régime, notamment dans la diplomatie, il laisse pousser la nocivité. Mais pourquoi se créer des problèmes, là où il n’y a pas ? Mais pourquoi mettre les Comores dans une difficulté, les conduire à s’imbiber dans un conflit de deux frères ennemis, parce qu’on est ami de l’un de deux ? L’ouverture de l’ambassade des Comores à Laanyûne, capitale du Sahara occidental, en conflit avec le Maroc est la pire méchanceté que le régime tyrannique n’a jamais commise. Un crime contre l’Etat. Donc les hauts du régime dictatorial aux Comores, veulent qu’à leur départ, le pays se résume en néant, donc cramé. L’arrogance des uns, l’autosatisfaction… leur feront croire que tout le monde leur prêteront la compétence d’arbitrage.

« Une diplomatie kamikaze »

Déjà sans se soucier des employés qui se trouveront dans cette embrassade, et n’en parlons plus le bout de pays emporté de loin. Mais en réalité, il est qui se pouvoir pour s’ingérer dans ce conflit qui se trace depuis une cinquantaine d’années, moment où ces autorités préfabriquées ont lâché l’île Mayotte ? Oui elles savent plus que quiconque que cette est moins stable… Ce pouvoir des hommes et femmes aux cœurs incessibles mais qui ne pensent qu’à la tune, n’a pas de cesse de changer la Paix, la tranquille, la vie des comoriens contre des enveloppes, de promesses… Se plonger dans ce conflit des puissants, amené malicieusement par le Maroc est la pire des cruautés diplomatiques jamais connue. Nous sommes nombreux à avoir cru que la position suicidaire que le pouvoir tyrannique a prise dans le conflit entre le Qatar et l’Arabie Saoudite n’aurait plus de pareille.

« Des adhésions au sadisme »

Et non. Ce régime et son président récidivent en se plongeant dans les conflits. Il est aussi animé d’un complexe d’infériorité… et en voulant s’afficher d’une existence même si dans les zones les plus périlleuses. Il y a aussi l’adhérence du régime Azali et son secte, quant à la charcuterie du journaliste Saoudien Jamal Khashuqii, le 02/10/ 2019 à l’Ambassade saoudienne à Istambul, Turquie. Une adhésion que le colonel Azali qualifie de Cuisine interne… En vérité, vivant les agissements de cette diplomatie scandaleuse et la feuille de route du régime du colonel Azali, les comoriens ne sont gouvernés que par des terroristes. Ouvrir une diplomatie dans cette zone, c’est comme construire au bord d’un cratère d’un volcan actif. Un Régime des bouchers exécutants à l’intérieur du pays et dévastateurs à l’extérieur… doit figurer sur les annaux… Et quel intérêt d’ouvert une ambassade dans une zone où aucun comorien y vivant ? Déjà le problème de l’île Mayotte dépasse et Azali et ses hommes, notamment s’en rajoutent un, qui reste une dette aux comoriens.

Said Yassine