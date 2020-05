Conseil des ministres : Un nouveau projet hôtelier au nord de Ngazidja

Le chef de l’Etat Azali Assoumani a présidé le conseil des ministres hier, mercredi, au palais de Beit-Salam. Economie, finances, tourisme, éducation, énergie ou encore santé faisaient partie des thèmes évoqués lors de la rencontre du porte-parole du gouvernement, Houmed M’saidie avec la presse après le conseil des ministres.

Le ministre de l’Economie, porte-parole du gouvernement, Houmed M’saidie, a rencontré la presse hier, après le traditionnel conseil des ministres hebdomadaires au palais de Beit-Salam, sous la présidence du chef de l’Etat Azali Assoumani. Après avoir rompu son contrat avec le groupe Emirati Armada en avril dernier pour non-respect des engagements de ce dernier, le gouvernement annonce être entré en discussion avec un groupe Egyptien «qui répond à notre vision sur ce site».

On rappellera que les autorités reprochaient au groupe Armada de ne pas avoir entamé les travaux et ce, trois ans après la signature du contrat d’établissement.

Aujourd’hui, ce «groupe égyptien est très intéressé et est disposé à venir dans les meilleurs délais mais nous devons au préalable finaliser tous les détails de la rupture du contrat avec Armada afin de mieux avancer», explique Houmed M’saidie avant d’ajouter que cette fois et vu le potentiel du site «nous pouvons espérer jusqu’à trois hôtels dans le secteur». Autre domaine, le secteur éducatif qui est impacté par le coronavirus.

Climat morose dans le secteur bancaire

Les autorités campent sur une rentrée début juillet prochain si tout se passe bien mais «il faudra surtout respecter toutes les mesures barrières. L’objectif est d’éviter l’année blanche».Au niveau du secteur bancaire, le gouvernement est revenu sur les difficultés que connaissent la Banque de développement des Comores (Bdc) et la Banque fédérale de commerce (Bfc) qui sont toutes les deux placées sous administration provisoire par la Banque centrale des Comores (Bcc), la police des banques. Il s’agit d’une solution provisoire pour six mois afin de trouver une solution avec les actionnaires actuels ou d’autres.

La Banque pour l’industrie et le commerce (Bic), de son côté, doit composer avec les envies de départ de Bnp Paribas.

On apprendra tout de même qu’un nouveau partenaire s’est manifesté. Interrogé sur le cas de Comoriens qui se trouvent à Mombassa au Kenya et à Kampala en Ouganda et qui souhaitent rentrer, Houmed M’saidie a fait savoir qu’ils n’ont pas eu de telle information «mais nous allons contacter notre ambassadeur pour nous enquérir davantage. Sachez seulement que nous ne rapatrions que ceux qui ont un billet-retour».

Abdallah MzeMbaba / Alwatwan