CONTRE LE COVID-19 Attention : pas de vaccin aux Comores contre le covid-19

Face aux rumeurs qui circulent sur un vaccin qui serait proposé à certains pays d’Afrique pour tester les individus sur la lutte contre le coronavirus, la directrice régionale de l’OMS Afrique s’est montrée préoccupée par le sujet.

Dans un tweet, elle affirme être « choquée par les commentaires sur les tests et la recherche de vaccins en Afrique. C’est bouleversant, ajoute-t-elle. Toutes les recherches, y compris sur le #COVID19, doivent être éthiques et fondées sur des principes », a-t-elle conclu tout en dénonçant les propos des intervenants de la vidéo d’une chaîne européenne.

Suite à la vague de contestation et de dénonciation née de cette polémique, la responsable des urgences au Bureau de l’OMS Comores, Dr Sainda Mohamed, aussi chargée du volet de la vaccination, rassure la population sur les points suivants :

1. Il n’existe à ce jour aucun vaccin contre le coronavirus.

2. Les vaccins qui sont aux Comores sont présents depuis plusieurs années et concernent la vaccination de routine (femmes enceintes et enfants).

3. Les Comores n’ont jamais reçu des vaccins liés à cette pandémie.

4. Les parents doivent respecter la vaccination de routine afin d’épargner leurs enfants des autres maladies comme la rougeole et la poliomyélite.

En effet, le pays a fait beaucoup d’effort ces dernières années. Si les vaccins de routine sont négligés, il y a un risque énorme que dans les années à venir, les maladies que nous combattions refassent surface.

Servir les populations vulnérables, préserver la sécurité mondiale et promouvoir la santé sont, entre autres, les valeurs et les priorités de l’organisation mondiale de la santé.

Hadji Sedi