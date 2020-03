Coronavirus à Marseille : Six nouveaux cas confirmés, une classe de CM1 fermée

La préfecture des Bouches-du-Rhône annonce que six nouvelles personnes ont été contaminées par le coronavirus depuis mardi et le test positif d’une patiente.

Deux familles contaminées par le coronavirus à Marseille. La préfecture des Bouches-du-Rhône annonce que six nouvelles personnes ont été testées positives au coronavirus ce mercredi après une première personne mardi. Ce qui fait un total de sept personnes contaminées à Marseille.

Une classe de CM1 fermée, les enfants en quarantaine.

Selon la préfecture, il s’agit de deux familles. « La première composée de deux parents et de deux enfants, dont un est scolarisé en CM1 à l’école Bensa, et la seconde de deux parents et un enfant », détaille la préfecture. Sans que l’on sache à quelle famille appartient cette femme médecin testée positive mardi après avoir fait un séjour de ski à Montgenèvre.

