Coronavirus : El-maarouf en crise

Avant la déclaration officielle d’un cas positif du coronavirus dans la partie indépendante des Comores par le président Azali Assoumani, le centre hospitalier El-maarouf traverse des pires moments. Un manque d’outils de protection du personnel soignant en particulier les infirmiers. La peur de s’exposer au danger sans protection.

Le grand brouillard. Jusqu’à présent, les conditions ne sont pas bien réunies pour les infirmiers de l’hôpital El-maarouf. Ils manquent de moyens de protection. Et, la semaine dernière, ils ont exprimé leur ras-le-bol. Ce manque de masques, de blouses relève la faiblesse des autorités gouvernementales et sanitaires. La consternation s’allie au dégoût. Encore du mystère. Les infirmiers montent au créneau. La crise des moyens de protection aux infirmiers du centre hospitalier d’El-maarouf interpelle.

Priorité à tous les soignants. Les infirmiers doivent être en première ligne. Ils absorbent l’afflux des patients. Malgré le manque des moyens de protection. L’équipe souffre. Les infirmiers manquent de tout. « Nous n’avons pas de moyens de protection. Par conséquent, on s’est décidé la semaine dernière à un arrêt de travail pour une alerte. Nous espérons que les autorités vont réagir. Mais à l’heure qu’il est, nous vivons dans un état de peur et une pire situation », a exprimé un infirmier de l’hôpital El-maarouf.

Il y a plus d’arrivées des patients au service d’urgences. La gravité de la situation appelle à se saisir de tous les moyens devant permettre de se protéger et protéger les autres. Des blouses, des masques et chaussures sont impératifs à tout le personnel soignant. L’annonce d’un cas positif de covid-19 aux Comores a été un choc violent qui, appelle à la mobilisation de tous dont le corps médical. Malgré la crise que traversent les infirmiers d’El-maarouf.

KDBA / Al-Fajr