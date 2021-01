Coronavirus: la compagnie aérienne Int’Air Iles vole au secours de la population de Moheli

Une compagnie aérienne qui vole au secours d’une population durement touchée par l’épidémie de coronavirus. Int’Air Iles, une compagnie de droit comorien basée à Anjouan, met la main à la pâte. Ce mardi 12 janvier, elle ramène dans sa Saab de 32 places des médecins et paramédicaux volontaires pour aller prêter main forte aux équipes sur place. Mis à part ce vol 100% à la charge de la compagnie, Int’Air Iles portera tout le matériel médical que les autorités sanitaires souhaitent faire acheminer dans l’île. Et ce ne sera pas tout. Int’Air Iles, au nom de son directeur général Seiffoudine Inzoudine, remettra une enveloppe de 2 millions de nos francs au comite insulaire chargé de la gestion de la crise sanitaire. L’ensemble de ces opérations coûtera à la compagnie un peu plus de 5 millions KMF.