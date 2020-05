Coronavirus: ces 7 millions de francs que se partage discrètement la direction de Com’Air Assistance

Le gouvernement s’est engagé il y a deux mois à soutenir financièrement le secteur aérien depuis la fermeture des frontières. Sont concernés l’aviation civile, les aéroports et Com’Air Assistance qui s’occupe de l’assistance au sol des aéronefs. Chaque entité reçoit de la part du ministère des finances 40% de sa masse salariale et il leur revient de compléter les 60% restants pour payer leurs agents.

Lors d’une réunion technique, le patron de Comores’Air s’était plaint devant l’argentier de l’Etat que sa société n’était pas en mesure de débloquer ces 60%. Comme pour éviter d’agacer le ministre des finances, il a promis qu’avec les 40% qu’il recevra il va faire des salaires des agents sa priorité au détriment de la direction. Chaihane a fait montre de compréhension et n’a pas manqué de saluer la décision responsable de Moimba.

Mais deux semaines plus tard, cette promesse se révèle n’être qu’un écran de fumée. Le fameux Moimba a reçu de la part d’un de ses partenaires la somme de 7 millions KMF dans les comptes de Comores’Air Assistance. L’engagement qu’il avait pris devant le ministre des finances appartient désormais au passé et en fait le cadet de ses soucis. Il n’a eu d’autre idée que de se payer avec son staff, laissant pour compte les agents. Oui, ses agents qui n’ont toujours pas perçu leur salaire du mois d’avril. Moimba remue ciel et terre pour tuer l’affaire dans l’œuf, oubliant que Com’Air n’est pas l’épicerie de sa grand-mère.