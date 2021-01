Coronavirus : le maire de Mutsamudu suspend les cérémonies publiques jusqu’à nouvel ordre

Compte tenu de la propagation accélérée de la Covid 19 dans sa forme actuelle et après consultation avec les associations féminines très impliquées dans les festivités liées au mariage ainsi que le comité consultatif communal anti covid, et ayant constaté que malgré les efforts de sensibilisation, les administrés ne se conforment pas strictement aux gestes barrières assortis à l’organisation des cérémonies et rassemblements publics, la mairie de Mutsamudu a suspendu ces événements jusqu’à nouvel ordre. Les cérémonies liées au deuil sont autorisées mais très encadrées.

Source : Eddine Mlivoidro