Coronavirus : Les Conditions des Passagers venus de Chine en Quarantaine à Vwadjuu.

La semaine dernière HaYba vous a informé que l’ancienne maison du défunt commandant Faiçoil à Vwadjuu et un bâtiment dans la zone de l’aetoport ont été retenus pour abriter les passagers en quarantaine. Ça se vérifie tristement.

12 passagers sont arrivés de Chine hier et placés en quarantaine.

Les photos qu’ils nous ont transmises sur leurs conditions d’hébergement sont simplement incroyables. Pour la plupart, ils dorment à l’extérieur parce que la maison n’a pas été nettoyée. Même en quelques heures , avec 10 personnes on aurait pu mieux arranger. Entre le 7 et et aujourd’hui des artisans auraient pu arranger des ouvertures, les toilettes, installer des lits.

Nous sommes champions du monde du vite fait en 24 heures pour une maison de grand mariage ou pour une cérémonie officielle.

C’est hier tard le soir après maintes protestations que des matelas ont été amenés.

Femmes et hommes font leurs besoins à l’extérieur , à la mer nous disent les passagers. D’autres passagers sont attendus d’ici demain.

Depuis hier, à manger on leur a offert des croissants.

Hayba