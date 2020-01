Coronavirus – Madagascar : plusieurs dizaines de personnes surveillées

Quatre-vingt-douze personnes surveillées. Face à la propagation de l’épidémie de Coronavirus, plusieurs médecins sont descendus à l’aéroport international d’Ivato, dans l’après-midi de dimanche 26 janvier, pour un contrôle sanitaire sur les passagers d’un avion en provenance de la Chine. Selon le Dr Armand Rafalimanantsoa, directeur de la Veille sanitaire et de la surveillance épidémiologique et riposte, aucun cas suspect n’a été détecté.

Toutefois, le ministère de la Santé publique veut porter une attention particulière de 92 personnes, la grande majorité des Chinois. « Ils n’ont pas été malades pendant leur arrivée à l’aéroport. Mais comme ils viennent de la Chine, nous tenons à les suivre de près, au cas où la maladie se développerait en eux. Ils ne sont pas hospitalisés, mais nous les contactons fréquemment », a raconté une source sanitaire.

Une maladie très contagieuse

Selon le Dr Rafalimanantsoa, la période d’incubation de l’épidémie dure deux à quatorze jours. Pour prévenir son entrée sur le sol malgache, les agents sanitaires travaillant dans les ports et aéroports font un examen minutieux de tous les passagers en provenance de l’étranger. Ils surveillent notamment la température ou encore la respiration. Une ambulance se trouve également à l’aéroport international d’Ivato pour transporter le malade vers l’hôpital où il sera pris en charge.

En outre, les symptômes de la maladie sont les maux de tête, les douleurs musculaires, l’état de fièvre, le malaise, les toux, la raideur au niveau de la nuque, les diarrhées ou encore la difficulté respiratoire. Tous les passagers sont aussi questionnés sur les villes ou les pays où ils ont séjourné ces 20 derniers jours, relate l’Express de Madagascar.

Recommandations de l’OMS

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé à tout le monde de se laver les mains avec du savon, d’éviter tout contact avec une personne présentant des symptômes de type grippal, de se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir quand on éternue, de bien cuire la viande et les œufs et surtout de ne pas entrer en contact avec des animaux d’élevage ou sauvage.

D’après l’Express de Madagascar, la fermeture de l’aéroport n’est pas encore au rendez-vous.

Linfo.re