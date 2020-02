Coronavirus : Mounir Allaoui et Wines Mohamed sont sortis de quarantaine aujourd’hui

Ils étaient parmi les premiers comoriens arrivés de Shanghai où ils étudiaient. Ils ont terminé leur séjour d’incubation dans le site de quarantaine.

Devant la presse, ils ont demandé plus de moyens pour leurs camarades qui sont encore en quarantaine notamment plus d’eau et des moyens de connexion car certaines veulent suivre les cours en directs de leur fac. Ils ont aussi remercié le ministère de la santé pour leur compréhension quant à leurs revendications des premiers jours.

Mounir Allaoui a aussi demandé davantage de considération et de compassion de la part du Gouvernement envers leurs compatriotes restés en Chine.

Hadji Sedi/ Hayba Fm