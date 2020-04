Coronavirus : réunion d’information avec le corps diplomatique

Le Président de la République, a réuni ce mardi 7 avril 2020, l’ensemble du corps diplomatique avec résidence aux Comores, pour leur présenter les mécanismes de coordination qu’il a mis en place pour lutter contre le Covid-19.

Dans un soucis de coordination et de renforcement de la coopération, le Président AZALI tenait donc à présenter personnellement au corps diplomatique les organes mis en place, notamment à travers le décret n°20-054/PR.

Le corps diplomatique, par la voix de SE Madame Jacqueline BASSA-MAZZONI, Ambassadrice de France aux Comores, a salué « l’initiative du Président AZALI et son soucis permanent de vouloir informer en temps réel, toutes les parties prenantes » et a montré toute sa disponibilité à appuyer et accompagner l’Union des Comores dans cette lutte contre le Covid-19.

Quant au Coordinateur du Système des Nations Unies en Union des Comores, M. Matthias NAAB, s’il a salué le travail de coordination du gouvernement comorien qui associe tous les acteurs de terrain, il a également manifesté la disponibilité des experts onusiens pour renforcer l’ensemble des sous-comités de coordination.

Beit-salam