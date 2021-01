Covid-19 : Communiqué de l’association des Parents d’Elève APE-GSFA

COMMUNIQUE

A l’intention des parents du GSFA

Moroni, le 30 janvier 2021

Depuis quelques jours, nous assistons à une dégradation de la situation sanitaire qui prend des proportions très inquiétantes faisant naître un sentiment de psychose généralisée, notamment chez les parents d’élèves.

Face à cette peur, justifiée et légitime des parents, nous avons saisis la direction du GSFA pour demander la fermeture temporaire de l’établissement par l’anticipation des vacances scolaires du premier trimestre. Une réunion Adhoc de l’APE élargie avec la Direction s’est tenue le jeudi 28 janvier avait abouti à un accord de principe consensuelle et précautionniste visant à anticiper les vacances scolaires du lundi 1er au 13 février, tenant compte du nombre de cas positifs constatés dans l’établissement, toutes catégories confondues (élèves, enseignants et personnel administratif). Presque une trentaine de cas à ce jour.

Un communiqué devait être adressé aux parents pour cet effet ce samedi mais n’a pu être faite pour des raisons que nous ignorons.

Face à cette situation, et dans un souci de préserver la santé de nos enfants, celle-ci étant la priorité de toutes les priorités, l’association des parents d’élèves a décidé d’exercer son droit parental de retrait temporaire des enfants dans l’établissement pour une période de deux semaines. Ainsi, nous informons tous les parents d’élèves du GSFA de ne plus envoyer leurs enfants à l’école à partir de ce lundi 1er février. C’est une question de santé publique et la gravité de la situation nous impose un sens très élevé de la responsabilité parentale en termes de priorités. Chaque jour passé à l’école présente un risque de contamination potentiel pour chaque enfant et pour ses parents ou sa famille par voie de conséquence

En espérant que la Direction de l’établissement fera preuve de coopération.

Merci de votre compréhension

Le Bureau de l’APE