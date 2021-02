Covid-19 : La barre des 100 décès atteinte

La barre des 100 décès des suites du coronavirus vient d’être atteinte dans les hôpitaux comoriens. Deux nouveaux décès viennent en effet d’être enregistrés ce mardi à Ngazidja, selon le dernier bulletin d’information du ministère de la Santé.

Cette seconde vague, plus agressive, est 10 fois plus meurtrière que la première. Depuis fin décembre, le nouveau variant s’est répandu dans l’archipel et a causé 93 décès et ce alors que la première vague de Covid avait fait, du mois d’avril à juin, 7 morts.

Au total, notons-le, plus de 2.848 cas ont été enregistrés par les autorités sanitaires comoriennes depuis le début de cette crise sanitaire. Même si on assiste depuis quelques jours à une accalmie dans les centres de prise en charge, y compris à Ngazidja devenue, pourtant, le nouvel épicentre du nouveau variant, la vigilance doit rester de mise. A ce jour, l’on dénombre 816 cas actifs dont 678 à Ngazidja et 127 à Ndzuani. L’île de Mwali quant à elle compte aujourd’hui 11 cas actifs.

Le Dr Anssouffoudine Mohamed, à la tête de la coordination de Ndzuani contre la Covid-19, a appelé à «se faire dépister dès les premiers signes suspects, pour ainsi se donner plus de chance de guérir et éviter une hospitalisation».

Alwatwan