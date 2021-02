Covid-19 : nouvel envoi de matériels aux Comores dont des lits de réanimation

La Commission de l’océan Indien (COI) livre aux Comores un second lot de matériels et d’équipements médicaux pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Cette action en soutien au pays s’inscrit dans le plan de riposte de la COI impulsé par la présidence comorienne en exercice du Conseil des ministres de la COI. Ce plan de riposte est soutenu par la France au travers de l’Agence française de développement (AFD) et son initiative « Covid-19 – Santé en commun » au bénéfice du projet RSIE3 pour un montant de 4,5 millions €.

Equipements livrés aux Comores

L’Union des Comores fait face à une recrudescence des cas de Covid-19. Face à l’urgence, la COI a organisé l’acheminement aux Comores de matériels par un vol spécial Air Seychelles ce mardi 16 février 2021. Ce don permettra de renforcer les capacités nationales de réponse face à la pandémie.

Les matériels et équipements distribués dans le pays répondent aux besoins pour le diagnostic, l’analyse et le contrôle des cas de Covid-19 ainsi que pour la protection des soignants et la prise en charge des malades. Les matériels acheminés comprennent, entre autres, plus de 12 000 masques à oxygène, des lits pour les soins intensifs, des respirateurs ou encore des matériels de laboratoire.

Source : COI