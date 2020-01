Déclaration de NDZUANI EN MARCHE ( NEM ):

La Coordination du NEM se félicite de la Libération du Député Abdallah ben OMAR cet après-midi. Nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin , ont concouru à cette libération . Mention spéciale à l’ Agence France Presse ( AFP ) qui a publié une dépêche sur l’arrestation du député , le FUDA et tous les mouvements et organisations qui se sont battus becs et ongles pour gagner cette bataille ! C’est une bataille de gagnée, reste la guerre, comme on dit ; La lutte continue ! Le SG du NEM.