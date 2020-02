Des supporters détruisent des plantations suite à un match de foot entre Mohoro et Bandamadji

Bandamadji-Domba ou Mohoro ? En tout cas le constat est fait. Le match nul entre Fc Les Ambides de Bandamadji et Les Aigles noirs de Mohoro est à l’origine d’un dégât matériel commis par des jeunes de la localité voisine de Mohoro dont photos d’illustration. Des maisons et des champs saccagés ainsi que des animaux massacrés dont certains disparus. De toute façon la notabilité de Bandamadji à pris l’affaire et à saisi sa jeunesse de garder leur sang froid. En attendant cette jeunesse consciente et éduquée s’est mobilisée et reste à l’attente. Elle donne 24h soit la journée de ce jeudi pour voir la réaction des autorités étatiques mais aussi de celle de la notabilité de Bandamadji avant de se prononcer. Nous prenons l’opinion internationale et nationale en témoin pour cette acte inhumain. YEZAHAHE ZOTSIZAWCHANGAZA YESA ZINOU NDIZO YEDJIRANI NE MKARIBOU MLEWO YARENDAWO YE MWANDZANI. HASBOUNAL’LAH

Par BA Mouhyoudine