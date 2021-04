Deux pêcheurs comoriens retrouvés en Tanzanie

Une bonne nouvelle pour les familles de deux pêcheurs anjouanais portés disparus depuis le 07 de ce mois d’Avril.

Ils sont originaires de Ongoni Marahani à Anjouan Comores. Partis le 07/4/2021 pour leur activité quotidienne, la pêche, ces deux pêcheurs sont restés près deux semaines sans nouvelles. C’est ce dimanche 18 de ce même mois d’Avril qui ont été récupérés par la garde Côte tanzanienne. Ils ont tout de suite été transféré dans un centre hospitalier dans la région de Pimba pour les premiers soins d’urgence.

Fatigués et épuisés par une mer bien agitée, ce protocole sanitaire était indispensable pour eux. À les entendre, on peut comprendre qu’un vent violent et une panne de machines auraient été les principales causes de leur disparition. À l’heure où nous mettons sous presse ces lignes, ils sont en bonne santé et seront, d’ici demain, transférés à l’ambassade des Comores en Tanzanie.

Propos recueillis par Téléphone par un étudiant comorien à Zanzibar et agent de migration de Pimba.

Halifa Ahmed Abdallah