Dans un récent message officiel d’Azali, il avait promis de réorienter la diplomatie comorienne pour soutenir des causes justes comme celle de la Palestine.

Et voir qu’il va prendre des mains de Donald Tromp et de Mohamed Ben Salmane le poignard tranchant pour le planter derrière le dos de la Palestine, qu’il sache que ce n’est pas au nom du peuple comorien et que le monde entier en prenne acte.

Dini Nassur