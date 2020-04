Djibril, plus de 10 000 personnes en direct, le comorien le plus suivi dans les réseaux sociaux

La question ne se pose plus. Foundhi Djibril vient une nouvelle fois de démontrer qu’il est le comorien le plus suivi dans les réseaux sociaux. Ce mardi soir ils étaient plus de 10 000 personnes en direct à le suivre sur Facebook et YouTube.

Depuis quelques mois il a lancé des opérations humanitaires et des constructions des mosquées. Il vient en aide aux défavorisés et aux étudiants Comoriens à l’étranger.

Foundhi Djibril est entrain de faire ce que plusieurs personnes aimeraient qu’un président fasse, venir en aide aux défavorisés et aider les Comoriens concrètement….