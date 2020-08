Dounia recherche son père qui est comorien et n’a pas de nouvelle depuis sa naissance

Témoignage: Je suis à la recherche de mon père qui est originaire de Mayotte et qui y vit actuellement. Je ne l’ai jamais connu, jamais vu .

Il est allé faire ses études en France métropolitaine dans le département 57.

Il habitait à behren les forbach dans le 57460 dans les années 1990 et également à Saint avold 57500 et il est repartit à Mayotte en 1998.

Je n’ai que très peu d’informations sur lui je connais que son nom qui est Madi et son prénom qui est Ali. Je sais également qu’il est professeur ou qu’il était professeur mais je ne connais pas du tout sa date de naissance à part qu’il est né en août.

J’ai 21 ans aujourd’hui et j’aimerai vraiment le retrouver. Je m’appelle Dounia GASPARONI née le 05/03/1999.

Je ne sais pas vraiment à qui et où m’adresser. En espérant que vous pourriez m’aider, madame, monsieur veuillez agréer mes sincères salutations

La maman du père est de Sada. Ali Madi.