Economie : mise en place d’un commissariat général aux expositions et aux foires

Dans un souci de booster le rayonnement des Comores à l’étranger, le gouvernement comorien a décidé de mettre en place un commissariat général aux expositions et aux foires. C’est ce qu’a révélé le ministre de l’économie, des investissements, en charge du tourisme et de l’artisanat, Houmed M’saidié ce matin dans une réunion en présence de la commission nationale des expositions universelles et des foires, du ministère de l’artisanat, de l’Uccia, du tourisme, de la culture, de l’Anaden, de l’Anpi entre autres. « Le conseil des ministres a acté la mise en place du commissariat général aux expositions et aux foires, un organe permanent pour organiser, coordonner et participer aux différentes expositions et foires nationales, régionales et internationales.

J’ai nommé Mme Rahamatou Goulam à la tête de cette structure mais à l’avenir, les nominations se feront par décret. Cette réunion est aussi l’occasion de vous informer solennellement que malgré des résultats mitigés lors des dernières participations, le pays va prendre part à l’exposition universelle Dubai 2020 qui se tiendra du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 » a révélé le ministre de l’économie, porte-parole du gouvernement devant les journalistes. La nouvelle institution doit dès maintenant, selon les recommandations du ministre, s’atteler à l’organisation et à la coordination de la participation comorienne pour l’exposition universelle de Dubai. Elle doit également procéder à la détection et à répertorier les différentes compétences comoriennes (tourisme, artisanat, arts, cultures…), lesquelles permettront de mieux vendre l’image de notre pays. « Désormais, les professionnels sont à la tête de cette structure. Vous devez par conséquent accélérer le rythme et la cadence pour être à l’heure, avoir une meilleure représentation et faire de ces expositions, le miroir et le visage de notre pays » a insisté Houmed M’saidié. Les Comores entendent profiter des opportunités offertes par la thématique « Connecter les esprits pour créer le futur » pour booster l’économie nationale à travers l’exportation des produits locaux.

Ministère de l’économie