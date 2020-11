Élection à l’UCCIA: la liste de Chamou Nassib risque d’être disqualifiée

Il est plus que surprenant qu’un douanier en disponibilité soit sur la liste de Chamsoudine Ahmed, gérant des établissements Nassib auxquels il doit son surnom. Or, le Statut des Fonctionnaires en son article 18 dit « il est interdit au fonctionnaire d’exercer à titre professionnel et de manière permanente une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ».

Ainsi la liste de Chamou doit être purement et simplement disqualifiée si le droit est appliqué au pied de la lettre.