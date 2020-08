Un vol charter partira aujourd’hui de Madagascar vers les Comores. À l’heure plusieurs Comoriens bloqués à Madagascar se sont rendus à l’aéroport d’Ivato.

Ils sont actuellement plus de 70 personnes à faire la queue. Chaque passager a payé 230.000kmf et a droit à 20kg de bagages en soute et 5kg de bagages en main.