Ethiopian Airlines annonce la reprise des vols de la France vers les Comores

C’est dans communiqué publié sur Facebook que la compagnie Ethiopian Airlines a annoncé la reprise des vols de la France vers les pays Africains.

Bonne nouvelle pour les Africains et les Français bloqués en France et en Afrique. Ethiopian Airlines est très heureuse d’annoncer un vol charter vers et depuis Paris vers l’Afrique; prix du billet A partir de 1100EUR à 1500EUR par personne, premier arrivé, premier servi, nous avons des places très limitées.

Liste des pays africains: Madagascar, Comores, Maurice, Kenya, Ouganda, Burundi, Soudan, Tanzanie, Djibuti, Togo, Cameron, Mali, Bénin, Ghana, Gabon, Côte d’Ivoire, République du Congo, République démocratique du Congo (RDC), Malawi, Botswana.