Fazul adresse un message aux Comorriens, surtout à la diaspora

<< Moheli a vécu une période plus dure >> sont les mots sortis par le gouverneur de Moheli Fazul pour qualifier la deuxième vague qui a frappé l’île de Moheli depuis le mois de décembre. Il adresse un message aux moheliens, aux comoriens et surtout à la diaspora:

« L’heure est grave. Ce n’est plus le temps de parler de politique. Nous devons nous unir et combattre cette épidémie qui a causé la mort de plusieurs comoriens. Vous, diaspora, vous faîtes comme si vous n’avez jamais mis vos pieds ici, dans ce pays où nous n’avons pas des moyens Je remercie les médecins, le gouvernement, la diaspora et toutes les personnes les personnes qui se sont mobilisées pour la lutte contre cette épidémie. Nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons porter les masques, laver nos mains, ne pas se serrer et écouter les conseils des professionnels de la santé », Gouverneur Fazul