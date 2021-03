En ce 8 Mars 2021, nous rendons hommage aux incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner l’avenir et la relance les plus égalitaires dans le monde du travail mais aussi au quotidien.

À toutes les femmes qui se donnent à cœur joie pour la promotion du football féminin, de la ligue de Ngazidja, Ndzuani et Mwali, la FFC vous souhaite une excellente journée internationale de vos droits.

FFC