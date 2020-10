Hachim Said Hassane placé sous surveillance après les tags anti-Azali à Foumbouni

Suite au tags à Foumbouni contre le pouvoir d’ Azali et Belou , l’enfant Chouchou des réseaux sociaux HACHIM Said Hassane est placé en surveillance judiciaire sous ordre du préfet et non sous ordre de la justice .

On peut dire que le Coeur de lfoumbouni on peut dire que le cœur du gouvernement a été touché puisque c’est bien la ville de ministre de La Défense Bélouga qui était le théâtre des tags . Les tags ont ciblé

Balou , sa sœur Amina Mdahoma,Amina Salim Daf de hydrocarbures ,Hachim SAID Hassane directeur financière d’ hydrocarbure et chez son oncle Hamada Mdjassiri.La sœur de Belou Amina Mdahoma a accusé Pascal le fils de HAMADA Mdjasiri oncle de belou d’âtre l’auteur des tags. Belou est embarrassé puisque c est le fils de ton oncle et membre de UPDC donc il accuse le fils de Said Hassane , ex gouverneur de l’île .

Actuellement Pascal est à la gendarmerie pour l’enquête mais déjà HACHIM Said Hassane est déjà sous contrôle judiciaire depuis hier sous la décision du préfet de foumbouni mandaté par Belou.

À foumbouni aucune réaction générale face à ces tags ce qui montre que le directeur de cabinet chargé de La Défense Belou n’a jamais eu le contrôle de sa ville et il n’est pas en mesure de changer la tendance . HACHIM Said Hassane restera à jamais l’enfant Choucou des réseaux sociaux .