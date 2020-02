Houmed Msaidié a rencontré Samra

Le ministre de l’économie, des investissements et de l’énergie en charge de l’intégration économique, du tourisme et de l’artisanat, actuel vice-président de l’organisation africaine de la propriété intellectuelle (Oapi), Houmed Msaidié a rencontré dans l’après-midi du mercredi la diva de la musique comorienne, Samra.

Artiste de renommée, la représente de la musique comorienne a profité de cette occasion pour discuter de propriété Intellectuelle, du statut de l’artiste comorien et de la protection des œuvres artistiques. Satisfaite selon ses propos, Samra affirme avoir trouvé une oreille attentive et espère une réflexion profonde sur le statut des artistes en général et des musiciens en particulier.