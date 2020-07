Houseine Ali est viré, il est accusé d’avoir plongé Ngaya dans une crise financière

Sport. Dans une réunion regroupant le staff dirigeant et des cadres du club de Mdé Bambao NGAYA, ces derniers ont décidé de limoger son président Houseine Ali connu du surnom HOUSSALAM.

Celui-ci est accusé d’avoir plongé le club dans une crise financière sans précédent. Depuis sa remontée en première division, c’est la première fois que l’équipe était à la limite d’une relégation. La saison s’est déroulée dans conditions désastreuses. Il est considéré comme premier responsable de cet échec.

Par ailleurs l’assemblé général du club ont également montré face à sa dernière sortie médiatique, qui s’affiche comme premier opposant de la commission de normalisation et de la fédération de football Comorien.

En effet le bureau condamne avec la plus grande fermeté ses propos envers les instances dirigeantes du football Comorien. Il se désolidarise des déclarations de son ancien présidents qui ne correspondent pas à l’image du club de Mdé.

La nouvelle équipe dirigeante réitère sa confiance et son soutien aux dirigeants du football. Elle se félicite de la transparence et les démarches entreprises pour assainir le sport le plus populaire du pays.