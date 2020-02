Ibrahim Halidi, son état est grave, mais à cet instant, son pronostic vital n’est pas engagé

M. Ibrahim Halidi, ancien premier ministre est à la minute où nous mettons en ligne, sous traitement dans une unité de soins intensifs à Mayotte.

Son état est grave, mais à cet instant, un pronostic vital n’est pas engagé.

L’état très sérieux de M. Halidi s’est aggravé du fait d’une traversée en Kwasa qui a duré 8 heures. Les pompiers de Mayotte, prévenus, ont pu l’accueillir et l’acheminer de suite à l’hôpital.

La famille avait cru à un soutien du gouvernement comme il est de coutume pour d’anciens hauts responsables étatiques. On ne sait pas si le Président Azali a été saisi mais des membres de son entourage faisaient espérer à la famille, une possible intervention du chef de l’état.

L’état empirant, la famille décida de l’évacuer par Kwasa.

Selon des proches de la famille, de hautes personnalités comoriennes sans fonctions gouvernementales, sont intervenues auprès des autorités françaises pour un accueil humanitaire.

Un fils de M. Halidi a publié sur Facebook une copie du passeport diplomatique de son père et accuse le président Azali de non assistance.

De Mayotte on a informé HaYba que M. Halidi est arrivé avec un passeport normal.

Prions pour son rétablissement

Hayba Fm